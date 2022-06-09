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Дождь и грозы: синоптики рассказали, где и когда ухудшится погода в Украине

Дождь и грозы: синоптики рассказали, где и когда ухудшится погода в Украине

КИЕВ. 9 июня. УНН. В пятницу, 10 июня, в некоторых регионах Украины ожидается непогода. Дожди с грозами будут в южной и юго-западных частях. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.

Цитата

"В южной и юго-западной части местами кратковременный дождь, гроза. На остальной территории страны без осадков. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-18°, днем ​​27-32°, на юге страны и в Карпатах 23-28°”, - говорится в сообщении.

Завтра в украинской столице и области осадков не ожидается.

"В Киевской области ветер восточный - 5-10 м/с. Температура ночью 13-18°, днем ​​27-32°. В Киеве столбики термометров ночью будут показывать 16-18°, днем ​​28-30°. Ветер восточный - 5-10 м/с", - проинформировали в ведомстве.

Напомним 

После сухой и жаркой погоды завтра в Украину вернутся дожди, но не на всю территорию страны. При этом температура по-прежнему будет высокой – до 32 градусов тепла.

Источник: УНН
Теги: погода, прогноз погоды, синоптики
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