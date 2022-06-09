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"Добрый вечер, мы с Украины!": стартовало голосование за эскиз новой марки

"Добрый вечер, мы с Украины!": стартовало голосование за эскиз новой марки

КИЕВ. 9 июня. УНН. Сегодня стартовало голосование за эскиз новой почтовой марки "Добрый вечер, мы с Украины!". Проголосовать можно до 15 июня в "Дие" или соцсетях Укрпочты. Об этом в Telegram сообщил гендиректор Укрпочты Игорь Смилянский, информирует УНН.

Цитата

"Сегодня стартует голосование за лучший эскиз к почтовой марке "Добрый вечер, мы с Украины!". Временные рамки у нас немного ограничены – с 9 по 15 июня", – написал Смилянский.

Детали

Проголосовать можно в приложении "Дия" или в социальных сетях Укрпочты (Facebook и Instagram). Результаты голосования будут оглашены 15 июня.

Смелянский отметил, что это первая полностью народная почтовая марка, тематику и эскиз которой будут выбирать украинцы.

Всего поступило примерно 1500 эскизов. Из них для голосования выбрали пять. 

Напомним

Продажа последней партии почтовых марок "Русский военный корабль… Все!" состоится 10 июня.

Источник: УНН
Теги: марка, Укрпочта
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