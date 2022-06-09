"Эту историю перескажут наши дети": стало известно как украинские летчики летали на "Азовсталь" во время осады

КИЕВ. 9 июня. УНН. Стало известно, как украинским защитникам "Азовстали", несмотря на осаду, доставляли с помощью вертолётов боеприпасы, еду и медикаменты, которых не хватало. Об этом сообщил участник операции c позывным "Флинт" изданию "The WARZONE", передает УНН.

Детали

В Главном управлении разведки МО Украины был подготовлен план по оказанию помощи защитникам "Азовсталь" с применением вертолетов, который американские журналисты оценили "как дерзкий и очень рискованный".

Цитата

"Важность первого полета заключалась в том, что многие люди смотрели на эту операцию, как на невозможную, поэтому мы хотели показать другим летчикам и военным, что это возможно", – рассказал представитель ГУР МО Украины с позывным "Флинт".

Как отмечается, чтобы загрузить больше полезного груза и снизить вес, для защитников "Азовстали" с вертолетов было снято вооружение. Учитывая невозможность полностью скрытого проведения операции, для введения врага в заблуждение была проведена сложная операция по дезинформации противника.

Более того, несколько пилотов отказалось участвовать в ней из-за риска. Но первый согласившийся пилот имел личную причину. Его жена была боевым медиком на "Азовстале" и работала с тяжелоранеными бойцами.

По словам "Флинта", добраться до "Азовстали" было непросто. Быстрый и низкий полет над местностью с горами и препятствиями, такими как деревья и телефонные провода, требовали большого мастерства пилота.

Однако последующие полеты становились сложнее, поскольку россияне начали усиливать свою противовоздушную оборону. Украинские летчики меняли маршруты, то летая над землей, то над водой.

"Мне известна ситуация, когда наш вертолет пролетел между двумя российскими кораблями, а затем повернул направо и переместился над морем на территорию Украины. Об этих операциях надо писать книги и снимать фильмы о последнем месте обороны Мариуполя. И я думаю, что эту историю перескажут наши дети", - подчеркнул в заключение "Флинт".

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об украинских пилотах, многие из которых погибли, пытаясь прорвать блокаду "Азовстали", чтобы доставить продукты, лекарства и воду бойцам, а также забрать раненых. Пилоты украинских вертолетов летали на "Азовсталь" многие недели, зная, что могут не вернуться.

Пресс-служба Сухопутных войск ВСУ опубликовала интервью с пилотом вертолета, который доставлял помощь на "Азовсталь" в Мариуполе и эвакуировал раненых.