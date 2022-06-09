Имущество политиков, чиновников и бизнесменов, подозреваемых в коллаборационизме, будут конфисковываться через СНБО и ВАКС - Малюська

КИЕВ. 9 июня. УНН. Имущество политиков, чиновников и бизнесменов, подозреваемых в коллаборационизме, будут конфисковываться с помощью СНБО и Высшего антикоррупционного суда. Об этом сообщил глава Минюста Денис Малюска, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции.

Детали

По его словам, сначала СНБО будет применять санкции к определенному кругу субъектов, угрожающих территориальной целостности и безопасности нашего государства.

Параллельно в отношении таких лиц собирается доказательная база их сотрудничества с рф или поддержки агрессии. После этого Минюст подает документы в Высший антикоррупционный суд, где рассмотрение дела, по словам Малюськи, продлится не более 5 рабочих дней.

После вступления в силу решения Высшего антикоррупционного суда имущество будет переходить в доход государства.

Малюська рассказал, что имущество, принадлежащее «сторонникам» рф, в дальнейшем будет использовано для компенсаций ущерба украинцам, пострадавшим от войны.

А во время всех процессов отчуждения имущества в пользу Украины будут соблюдены европейские стандарты. В частности, предусмотрен следующий алгоритм действий: решение СНБО об изъятии тех или иных активов; сбор необходимых улик правоохранительными органами; представление Минюстом заявления в Высший антикоррупционный суд и принятие судом решения об обращении активов в доход государства.

«Эта цепочка длинная, но это объясняется, опять же, необходимостью соблюдения международных стандартов. Ведь мы отличаемся от российских захватчиков, презирающих любое право», – подчеркнул Малюська.

Добавим

По мнению первого заместителя председателя комитета Верховной Рады Украины по антикоррупционной политике Ярослава Юрчишина, правоохранительные органы Украины должны обратить свое внимание на деятельность главного подозреваемого в хищении сотен миллионов гривен на проекте “Глубоководный выпуск” Руслана Тарпана, который сотрудничает с гражданами россии и уже пятый год скрывается от украинского правосудия за рубежом.

Юрчишин добавил, что Тарпан подпадает под закон о конфискации российского имущества, когда он или его совладелец – россиянин (Рамиль Шайдуллин) попадет в соответствующий список СНБО. Этот список составляется по представлению КМУ.

В Минэкономики сейчас изучают компании Тарпана в рамках подготовки списка активов, подлежащих отчуждению в пользу Украины.

Напомним

Одесские компании, такие как “Гранд Отель”, “Компас Проект” и “Квартал Руссова”, которые, по данным реестров, прямо или косвенно принадлежат главному подозреваемому по делу о хищении сотен миллионов государственных средств на печально известном проекте "Глубоководный выпуск" Руслану Тарпану, контролируются из россии, поскольку имеют в своем составе бенефициара и участника с паспортом страны-агрессора. Об этом говорится в расследовании УНН “Война войной, а российский бизнес – по расписанию: как работают компании разыскиваемого Руслана Тарпана".

Также вышеупомянутая фирма "Гранд Отель" в одном из своих помещений разместила телеканал нардепа и члена уже запрещенной в Украине пророссийской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадима Столара – Odesa.Live.