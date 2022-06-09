Зеленский рассказал, почему контроль над Украиной важен для россии

КИЕВ. 9 июня. УНН. россия хочет контролировать Украину, чтобы иметь влияние на весь мир. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский, когда обратился к участникам церемонии открытия министерского заседания Организации экономического сотрудничества и развития, пишет УНН.

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«Мы еще не знаем, какие другие кризисы готовит россия свободному миру. Что будет, если российская армия применит оружие массового поражения, что будет если в результате российских ударов возникнет угроза, например для источников питьевой воды в нашем регионе, или угроза радиационного или химического загрязнения бассейна Черного моря, а значит и части Средиземного моря», – сказал Президент.

Детали

Он напомнил, что когда в прошлом году Украина предупреждала мир о российских приготовлениях и отмечала необходимость жестких привентивных санкций против россии, чтобы в Москве хотя бы почувствовали, что любая агрессия не сойдет им с рук – в мире ее не услышали.

Когда Украина говорила, что политика россии по энергетическому покорению Европы имеет целью создание проблем не только Украине и нашей газотранспортной системе, а всем европейцам – это не воспринималось в полной мере некоторыми лидерами самой Европы.

А когда Украина предупреждала, что агрессивные действия россии по блокированию свободного мореходства в Азовском море приведут к значительно большим негативным последствиям, многие в мире просто не хотели в это верить, и откровенно говорили, что это якобы невозможно.

«Но вот. Всё это не просто возможно. Вот это произошло. И произошло потому, что россиянам не показали вовремя, что мир умеет быть жестким, когда нужно защищать общие интересы, базовые интересы, мир, безопасность, свободу, свободную торговлю и предсказуемость жизни», - подчеркнул Президент.

По словам Главы государства, мир долго не признавал важность Украины и вес ее предупреждений.

«А ​​россия всегда знала, что несколько шагов против нашего государства, несколько шагов именно в нашем регионе, и последствия ощутят на всех континентах. Именно поэтому россии нужен контроль над Украиной, поэтому базовый интерес мира сейчас – помогать защите Украины. Нужно как можно быстрее закончить войну россии против нашего государства, чтобы можно было гарантировать надежность поставки продовольствия через Черное Море. Ибо именно украинский аграрный экспорт выполняет стабилизирующую роль на глобальном рынке, и россия должна ответить за то, что провоцирует против Европы новую миграционную волну, используя жителей и Африки, и Азии, как заложников», - подчеркнул он.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский во время участия в TIME100 Gala обратился к мировым лидерам нашего времени – Илона Маска, премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, президента США Джозефа Байдена – с призывом использовать весь влияние, чтобы окончить войну.