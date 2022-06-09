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Украинские военные получат за май 65,2 млрд гривен выплат - Минобороны

Украинские военные получат за май 65,2 млрд гривен выплат - Минобороны

КИЕВ. 9 июня. УНН. Украинские военнослужащие получат 65,2 млрд гривен денежного довольствия за май, которое, по системе выплат, перечисляется в июне. Об этом на брифинге сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает УНН.

Цитата

“В целом, за май военнослужащим будут выплачены в июне 65,2 млрд гривен. Мы уже говорили о том, что денежное довольствие сейчас за один месяц – это, примерно, та самая цифра, которая была до военного времени за весь год”, – объяснила Маляр.

Детали

В частности, по состоянию на 8 июня Минобороны профинансировало военным частям 16,1 млрд денежного довольствия. В ближайшие два дня будет профинансировано 2,2 млрд гривен. Во второй декаде июня ведомство перечислит в воинские части 47 млрд гривен.

Дополнение

В Минобороны объяснили, по какой схеме выплачивают средства военнослужащим.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, война, выплаты
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