На вершине своего цветения: в ботаническом саду на Печерске сезон пионов

КИЕВ. 9 июня. УНН. В Национальном ботаническом саду имени Гришко в Киеве расцвели пионы. Фото поделились на странице ботсада в Facebook, пишет УНН.

Детали

Коллекция пионов Национального ботанического сада имени М.М. Гришко имеет более 80 ценных старинных сортов, созданных селекционерами Европы и США в XIX и начале XX века.

“Один из французских сортов 1911 года селекции Огюста Дессера Suzette сейчас находится на вершине своего цветения. Сорт обильноцветущий. Цветки крупные махровые с желтыми тычинками от яблочно-розовой до ярко-розовой окраски. Ароматный, как и большинство старинных французских сортов", - отметили в ботсаду.

А на участке Времена года, как отмечается, феерически начал свое цветение один из новых сортов известного селекционера пионов, ведущего научного сотрудника отдела цветочно-декоративных растений Василия Горобца "Серпантин".

Этот сорт пиона зарегистрирован в 2017 году. Внесен в Государственный реестр сортов Украины. Цветок 15-18 см в диаметре, японского типа. Высота растений – 90-100 см. Начало цветения 31 мая – 5 июня.