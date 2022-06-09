Военные страны-агрессора в очередной раз обстреляли Харьков: два человека ранены

КИЕВ. 9 июня. УНН. Военнослужащие армии рф вновь обстреляли Харьков. В результате два человека получили ранения. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, информирует УНН.

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"По данным следствия, 8 июня 2022 года около 12 часов военные вс рф обстреляли Салтовский район города Харькова. В результате обстрела получили ранения 44-летняя женщина и 57-летний мужчина. Кроме того, поврежден ряд жилых домов и автомобилей", - говорится в сообщении.

Детали

При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Досудебное расследование осуществляется СВ Управления СБУ в Харьковской области.

Напомним

В селе Элитное получил ранения тракторист, взорвавшийся в поле на русской мини.

Из-за вражеских обстрелов вечером 8 июня в Новобаварском районе Харькова произошли пожары в кафе, магазине и школьной библиотеке. Предварительно, два человека погибли, еще четыре получили травмы.