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За май запрос ВСУ на амуницию вырос на 82% – Минобороны

За май запрос ВСУ на амуницию вырос на 82% – Минобороны

КИЕВ. 9 июня. УНН. Запрос Вооруженных Сил Украины на амуницию в течение мая увеличился на 82%. Об этом во время брифинга сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает УНН.

Цитата

“В мае запрос Вооруженных Сил на бронежилеты по сравнению с апрелем вырос на 82%. Запрос на шлемы увеличился на 55%. Потребности в летних ботинках увеличились на 60%. По всем позициям произошел существенный рост”, – сообщила Маляр.

Детали

Она подчеркнула, что Минобороны быстро реагирует на запросы, однако при этом рационально использует средства налогоплательщиков, несмотря на то, что заказ увеличивается.

Дополнение

Военные части получат за май 65,2 млрд гривен выплат.

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Источник: УНН
Теги: Минобороны, война
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