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россия намерена возобновить наступление для полного захвата Запорожской области - Генштаб

россия намерена возобновить наступление для полного захвата Запорожской области - Генштаб

Алексей Громов

КИЕВ. 9 июня. УНН. Оккупационные войска российской федерации пытаются возобновить наступление для полного захвата Запорожской области. Об этом во время брифинга сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Враг сосредоточился на удерживании рубежей, но одновременно не оставляет попыток возобновить наступление на этих направлениях, вероятно, с целью выхода на административные границы Запорожской области", – сказал Громов.

Детали

По его словам, на Запорожском, Криворожском и Николаевском направлениях противник ведет позиционную оборону и обстреливает украинские войска.

Дополнение

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что самая угрожающая ситуация на передовой сейчас наблюдается на Запорожье, поскольку часть области оккупирована россиянами, и они не оставляют попыток захватить облцентр.

Источник: УНН
Теги: Генштаб, Запорожье и Запорожская область, ВСУ
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