россия намерена возобновить наступление для полного захвата Запорожской области - Генштаб

КИЕВ. 9 июня. УНН. Оккупационные войска российской федерации пытаются возобновить наступление для полного захвата Запорожской области. Об этом во время брифинга сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов, передает корреспондент УНН.

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"Враг сосредоточился на удерживании рубежей, но одновременно не оставляет попыток возобновить наступление на этих направлениях, вероятно, с целью выхода на административные границы Запорожской области", – сказал Громов.

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По его словам, на Запорожском, Криворожском и Николаевском направлениях противник ведет позиционную оборону и обстреливает украинские войска.

Дополнение

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что самая угрожающая ситуация на передовой сейчас наблюдается на Запорожье, поскольку часть области оккупирована россиянами, и они не оставляют попыток захватить облцентр.