Если война будет продолжаться: менее 50% граждан планируют будущее детей в Украине – опрос

КИЕВ. 9 июня. УНН. В случае продолжения вооруженной агрессии рф менее половины украинцев планируют будущее своих детей и внуков в Украине. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного по заказу CASE Украина, информирует УНН.

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"В случае продолжения войны так, как сейчас, только 42,9% жителей Украины планирует будущее своих детей и внуков в Украине. В случае перемирия и отложения войны на потом, планирует будущее своих детей и внуков в Украине 54,7% жителей", – говорится в сообщении.

Детали

Со сменой власти в россии на демократическую согласны планировать будущее детей и внуков в Украине 76,8% украинцев.

Приблизительно одинаково влияет на планирование будущего как вступление Украины в НАТО или получение более весомых гарантий безопасности (85,1%), так и капитуляция и разоружение россии (84,5%).

Женщины предъявляют несколько большие требования к безопасности, чем мужчины. В частности, в случае установления перемирия 57,1% мужчин согласны планировать будущее детей или внуков в Украине, по сравнению с 52,7% женщин.

Чем дальше на запад, тем меньше связь между опасностью и планированием будущего в Украине. Например, в случае продолжения войны, планируют будущее детей и внуков в Украине 34,8% жителей востока, 38,8% жителей юга, 44,6% жителей центральных и северных областей, 48,5% жителей западной Украины.

Среди жителей восточной Украины заметно выше желание планировать будущее детей и внуков за рубежом, независимо от развития событий: о таком намерении заявили 4,3% жителей востока, 1,8% жителей юга, 1,5% жителей центра и 1% жителей запада.

Добавим

Опрос проводили с 3 по 18 мая 2022 года на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Всего опросили 2000 респондентов в возрасте от 18 лет со всех регионов Украины, кроме АР Крым. Статистическая ошибка выборки не превышает 2,4%.

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