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ВСУ передали в Офис Генпрокурора более 1,6 тысячи свидетельств о преступлениях рашистов

ВСУ передали в Офис Генпрокурора более 1,6 тысячи свидетельств о преступлениях рашистов

КИЕВ. 9 июня. УНН. Вооруженные Силы Украины передали в Офис Генерального прокурора более 1600 свидетельств о военных преступлениях и преступлениях россии. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов, передает УНН.

Цитата

"ВСУ передали в Офис Генерального прокурора информацию о более чем 1 600 преступлениях против гражданского населения, которые совершили оккупанты. Наиболее распространены – убийство и ранение мирного населения, захват заложников, разрушение или повреждение частных зданий и предприятий", – проинформировал Громов.

Дополнение

ЕС поддерживает расследование Международного уголовного суда, в том числе российских военных преступлений в Украине, выделив 7,25 млн евро.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, война, преступления
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