В Киеве хотят создать военное кладбище для защитников Украины

КИЕВ. 9 июня. УНН. Киевсовет будет просить правительство создать в столице, рядом с урочищем Бабий Яр, военное кладбище для почетных захоронений защитников Украины. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.



Детали

"Украина переживает сегодня великую трагедию и проходит через великие испытания – наши воины, патриоты, герои украинской нации гибнут за свободу и независимость нашего государства. И наша обязанность – почтить их подвиг и память о героях. Поэтому мы предлагаем и Киевсовет, убежден, обратится к правительству о создании в столице военного кладбища для почетных захоронений защитников Украины. Речь идет о символическом в нашей истории месте – рядом с урочищем Бабий Яр", – сообщил Кличко.

Он добавил, что городские власти готовы взять на себя все расходы, связанные с обустройством военного кладбища.

"Но необходима также поддержка на национальном уровне в вопросах документального сопровождения, возможно даже принятие отдельного Закона Украины по этому вопросу. Убежден, Киев должен воплотить этот проект совместно с государством", – отметил мэр.

Напомним

8 июня во время вечернего обращения президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами 285 украинских военных.