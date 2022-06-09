"Такой режим": глава МИД Литвы о планах госдумы рф "отменить" независимость страны

КИЕВ. 9 июня. УНН. Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис призвал не преувеличивать важность зарегистрированного в госдуме рф законопроекта, в котором предлагают отозвать признание независимости Литвы в 1991 году. По его словам, важно понимать, с каким режимом имеет дело Литва и не удивляться таким абсурдным заявлениям, пишет УНН со ссылкой на LRT.

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"В будущем таких заявлений может быть несколько. Они не удивительны сами по себе. Такой режим, они так ведут себя, разговаривают, запугивают, воюют. Мы должны понимать, с кем имеем дело. Хотя я и не предлагаю очень серьезно относиться к этим заявлениям, я говорю, что нам нужно очень серьезно относиться к россии и ее режиму", - отметил Ландсбергис.

Контекст

Ранее стало известно, что в госдуму рф внесли законопроект об отмене постановления Государственного Совета СССР "О признании независимости Литовской Республики". Проект зарегистрировал член правящей партии "единая россия" евгений федоров.

Инициаторы документа считают, что постановление было "принято незаконно".