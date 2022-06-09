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В Одесской области есть угроза проникновения вражеских ДРГ через Дунай - спикер ОВА

В Одесской области есть угроза проникновения вражеских ДРГ через Дунай - спикер ОВА

КИЕВ. 9 июня. УНН. В Одесской области сохраняется угроза попыток захода вражеских диверсионно-разведывательных групп из Черного моря через устье Дуная. Об этом заявил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в эфире национального телемарафона, пишет УНН.

Цитата

"Понимаем, и об этом говорят также наши военные, что есть определенные, скажем так, подозрения о том, что враг будет пытаться где-то там в Дунае действовать. То есть из Черного моря заходить в Дунай, именно диверсионно-разведывательные группы, для того, чтобы проводить определенные боевые действия", - отметил Братчук.

Детали

Однако, по его словам, эта ситуация отслеживается.

Представитель Одесской ОВА отметил при этом, что такие попытки врага уже были "где-то в начале марта нынешнего года". "Все они закончились для нас хорошо, потому что наши военные отреагировали, для врага - они понесли потери, кое-кто успел отступить, и больше таких попыток не было. Но риск остается", - указал Братчук.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область, Черное море, Дунай
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