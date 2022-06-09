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ВСУ остановили наступление рашистов на Бахмутском направлении: враг понес потери и отступил

ВСУ остановили наступление рашистов на Бахмутском направлении: враг понес потери и отступил

КИЕВ. 9 июня. УНН. На Бахмутском направлении воины Вооруженных Сил Украины остановили наступление российских оккупантов, в результате чего враг понес потери и отступил. Об этом во время брифинга сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов, передает УНН.

Цитата

“На Бахмутском направлении противник продолжает производить обстрелы с применением ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня. Проводил наступательные штурмовые действия, понес потери и был вынужден отвести свои подразделения на восстановление", - отметил Громов.

Детали

По предоставленной информации, вооруженные силы россии не прекращают вести изнурительные высокоинтенсивные боевые действия на широком фронте.

В частности, на Северском направлении противник ведет штурмовые действия с целью установления полного контроля над населенным пунктом Северодонецк. Успеха в настоящее время нет.

На Лиманском направлении враг осуществляет подготовку к проведению наступления на Славянск.

Также, на Харьковском направлении враг сосредотачивает основные усилия на содержании занимаемых рубежей, нанесении огневого поражения силам обороны.

Дополнение

Оккупационные войска российской федерации пытаются восстановить наступление для полного захвата Запорожской области.

Источник: УНН
Теги: ВСУ, война
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