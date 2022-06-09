Шольц опасается затяжной войны в Украине

КИЕВ. 9 июня. УНН. Канцлер Германии Олаф Шольц опасается, что война в Украине затянется. Об этом он заяви в интервью радиостанции Antenne Bayern, пишет УНН со ссылкой на Bild.

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По словам Шольца, российский диктатор владимир путин ещё не понял, что его план не сработает.

“Не сумев захватить всю Украину и отведя свои войска под Киев, он сейчас бомбит районы на востоке, особенно Донбасс, и, видимо, считает, что если он там всё разбомбит, то потом это может стать частью российской империи”, — сказал он.

Детали

Экономические санкции, введённые Западом, существенно ограничили возможности развития России, заявил канцлер.

“И он (путин — ред.) не избавится от них, не сделав то, о чём мы его все время просим, а именно — вывести свои войска и договориться о справедливом мире с Украиной”, — добавил канцлер.

Ранее

Как писал УНН, не смотря на заявления канцлера, Германия за последние несколько недель не отправила Украине никакого вооружения.