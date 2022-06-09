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Шольц опасается затяжной войны в Украине

Шольц опасается затяжной войны в Украине

КИЕВ. 9 июня. УНН. Канцлер Германии Олаф Шольц опасается, что война в Украине затянется. Об этом он заяви в интервью радиостанции Antenne Bayern, пишет УНН со ссылкой на Bild.

Цитата

По словам Шольца, российский диктатор владимир путин ещё не понял, что его план не сработает.

“Не сумев захватить всю Украину и отведя свои войска под Киев, он сейчас бомбит районы на востоке, особенно Донбасс, и, видимо, считает, что если он там всё разбомбит, то потом это может стать частью российской империи”, — сказал он.

Детали

Экономические санкции, введённые Западом, существенно ограничили возможности развития России, заявил канцлер.

“И он (путин — ред.) не избавится от них, не сделав то, о чём мы его все время просим, а именно — вывести свои войска и договориться о справедливом мире с Украиной”, — добавил канцлер.

Ранее

Как писал УНН, не смотря на заявления канцлера, Германия за последние несколько недель не отправила Украине никакого вооружения.

Источник: УНН
Теги: Украина, Германия, война
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