В Мариуполе оккупанты начали раздавать пенсии – советник мэра

КИЕВ. 9 июня. УНН. В захваченном Мариуполе российские оккупанты начали раздавать пенсии в рублях. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, информирует УНН.

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"Оккупанты начали выдавать пенсии от россии в Мариуполе. По их данным, зарегистрировано около 47 тыс. пенсионеров, однако наши источники сообщают, что еще около 10 тыс. мариупольцев принципиально не подали документы на подачки оккупантов", – написал Андрющенко.

В пересчете с рублей на гривну размер пенсии составляет 2600 гривен. По словам советника мэра, выдача пенсий ожидаемо превратилась в очередной ад и издевательство. Очередь расписана до конца месяца, но это не спасает от хамства и битвы за выживание.

"Главный вопрос – откуда деньги и как выдают. Выдают налом, который накануне броневиками был завезен. В рублях. Это прекрасно демонстрирует мощь российской экономики и честность отчетов путина об экономических прорывах. Тупо штампуют на печатном станке столько налички, сколько нужно. Современная история денег россии такой же фейк, как и сама россия", – добавил Андрющенко.

Напомним

Российские оккупанты устроили мариупольцам гуманитарный ад – люди вынуждены во время жары стоять в огромной очереди, чтобы в итоге получить некачественные продукты.