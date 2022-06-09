Немецкий комитет по вакцинации рекомендовал прививку взрослым с риском заражения обезьяньей оспой

КИЕВ. 9 июня. УНН. Постоянный комитет по вакцинации (STIKO) в Германии рекомендует людям старше 18 лет, которые подвергались риску инфицирования обезьяньей оспой, получать вакцину, в четверг сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

STIKO рекомендует, чтобы прививки от оспы обезьян были приоритетными для людей, недавно подвергшихся действию вируса, вызывающего это заболевание, пишет AP.

Так, комитет в четверг распространил проект рекомендации, в котором говорится, что из-за ограниченных поставок вакцина против оспы Imvanex должна быть доступна в первую очередь людям, подвергшимся влиянию вируса в предыдущие 14 дней.

Консультативный комитет заявил, что две прививки должны быть сделаны с интервалом не менее 28 дней людям, ранее не вакцинированным против оспы, в то время как одной дозы достаточно для тех, кто получил прививку от оспы ранее. Оспа обезьян – редкое заболевание, относящееся к тому же семейству вирусов, что и оспа.

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Комитет заявил также, что людям с повышенным риском заражения оспой обезьян вакцина должна предлагаться во вторую очередь. Сюда входят мужчины, имеющие половые контакты с партнерами-мужчинами, что меняются; все более 130 случаев оспы обезьян в Германии до сих пор касались лиц этой группы, отмечает издание.

Сотрудники специализированных лабораторий, работающие с инфекционными образцами, содержащими оспу обезьян, также могут относиться к категории высокого риска, говорится в сообщении.

Рекомендации STIKO не имеют обязательной юридической силы, но обычно им следует немецкая власть.

Дополнение

Органы здравоохранения Европы, Северной Америки, Израиля и Австралии обнаружили более 100 случаев оспы обезьян. Заболевание длительное время было эндемичным в Африке. Хотя распространение вируса за пределы Африки вызывает беспокойство, эксперты считают, что риск для широкой общественности остается низким.