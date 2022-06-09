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Пойманный на взятке нардеп Кузьминых предлагает Раде лишать гражданства за госпредательство

Пойманный на взятке нардеп Кузьминых предлагает Раде лишать гражданства за госпредательство

КИЕВ. 9 июня. УНН. В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №7452, согласно которому лиц, признанных виновными в государственной измене предлагают лишать украинского гражданства. Об этом УНН сообщает со ссылкой на карточку законопроекта.

Детали

Законопроект №7452, автором которого является пойманный на взятке народный депутат Сергей Кузьминых, зарегистрирован в четверг, 9 июня.

Согласно названию, документом предусматривается лишение гражданства Украины за государственную измену.

Тект законопроект и пояснительная записка пока не обнародованы. Однако отмечено, что документ находится на рассмотрении руководства.

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Дополнение

Ранее в ВР зарегистрировали законопроект, предусматривающий лишение украинского гражданства за выезд на территорию россии. Такие же меры предлагают применять к военнообязанным, которые выехали за границу во время военного положения и не вернулись в течение 30 дней.

Напомним

Сергея Кузьминых уличили на “горячем” при получении неправомерной выгоды в 558 тыс. грн.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, законопроект
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