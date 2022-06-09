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Оккупанты распространяют фейки о повторном наступлении на Киевскую область

Оккупанты распространяют фейки о повторном наступлении на Киевскую область

КИЕВ. 9 июня. УНН. Российские захватчики, пытаясь посеять панику среди жителей деоккупированных городов Украины, рассылают фейковые сообщения о повторном наступлении на Киевскую область. Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ, передает УНН.

Цитата

“Враг пытается посеять панику среди населения городов Украины, освобожденных от оккупации. Выявлена ​​рассылка текстовых сообщений, в которых говорится о возможном повторном наступлении агрессора в Киевской области”, – говорится в сообщении.

Детали

Украинцев призвали не поддаваться на провокации, потому что Вооруженные силы Украины внимательно следят за действиями российской армии на границах, контролируют ситуацию и всегда готовы к возможной повторной встрече с российскими оккупантами.

Дополнение

Спецслужбы рф пытаются запугать украинских военных, рассылая на их личные телефонные номера сообщения с угрозами.

Источник: УНН
Теги: фейк
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