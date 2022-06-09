Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 31,41 0,2209 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Сезонные овощи и фрукты поднимутся в цене, а выбор будет меньше - эксперт
Сезонные овощи и фрукты поднимутся в цене, а выбор будет меньше - эксперт
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Архив
10620

Проливные дожди убили 25 человек на юге Китая

Проливные дожди убили 25 человек на юге Китая

КИЕВ. 9 июня. УНН. Проливные дожди на юге Китая унесли жизни не менее 25 человек, коснулись миллионов жителей и нанесли экономический ущерб на миллиарды юаней. Страна борется с все более разрушительными сезонами наводнений, вызванными изменением климата. Об этом УНН пишет ссылаясь на Синьхуа.

Детали

В последние недели ливни вызвали сильные наводнения и оползни на больших участках юга Китая, повредив дома, посевы и дороги.

В провинции Хунань в этом месяце по меньшей мере 25 человек были убиты наводнениями, трое считаются пропавшими без вести, при этом 286 000 человек были эвакуированы и в общей сложности пострадали 1,79 миллиона жителей.

Более 2700 домов обвалились или серьезно пострадали, а 96 160 гектаров посевов было уничтожено – тяжелые потери для провинции, которая является крупным центром производства риса в Китае. По официальным данным, прямые экономические потери оцениваются более чем в 4 миллиарда юаней (600 миллионов долларов).

В конце прошлого месяца в результате наводнений и оползней погибли восемь человек в прибрежной провинции Фуцзянь, пять человек в юго-западной провинции Юньнань и двое детей, отнесенных потоком в провинции Гуанси.

Дополнение

Китайские власти находятся в состоянии повышенной готовности в связи с начавшимся в этом месяце сезоном наводнений.

Летние наводнения – обычное явление в Китае, особенно в густонаселенных сельскохозяйственных районах вдоль реки Янцзы и ее притоков. Но ученые годами предупреждали, что климатический кризис усугубит экстремальные погодные условия, сделав их более смертоносными и участившимися.

Глобальное потепление уже сделало экстремальные осадки более интенсивными в восточноазиатском регионе, в частности на юге Китая.

Ожидается, что интенсивность и частота экстремальных дождей будут расти по мере нагревания Земли, показывают последние научные данные Межправительственной группы экспертов по изменению климата. Также увеличилось количество сильных тропических циклонов.

Источник: УНН
Теги: погода, Китай, наводнение
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.