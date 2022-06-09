Проливные дожди убили 25 человек на юге Китая

КИЕВ. 9 июня. УНН. Проливные дожди на юге Китая унесли жизни не менее 25 человек, коснулись миллионов жителей и нанесли экономический ущерб на миллиарды юаней. Страна борется с все более разрушительными сезонами наводнений, вызванными изменением климата. Об этом УНН пишет ссылаясь на Синьхуа.

Детали

В последние недели ливни вызвали сильные наводнения и оползни на больших участках юга Китая, повредив дома, посевы и дороги.

В провинции Хунань в этом месяце по меньшей мере 25 человек были убиты наводнениями, трое считаются пропавшими без вести, при этом 286 000 человек были эвакуированы и в общей сложности пострадали 1,79 миллиона жителей.

Более 2700 домов обвалились или серьезно пострадали, а 96 160 гектаров посевов было уничтожено – тяжелые потери для провинции, которая является крупным центром производства риса в Китае. По официальным данным, прямые экономические потери оцениваются более чем в 4 миллиарда юаней (600 миллионов долларов).

В конце прошлого месяца в результате наводнений и оползней погибли восемь человек в прибрежной провинции Фуцзянь, пять человек в юго-западной провинции Юньнань и двое детей, отнесенных потоком в провинции Гуанси.

Дополнение

Китайские власти находятся в состоянии повышенной готовности в связи с начавшимся в этом месяце сезоном наводнений.

Летние наводнения – обычное явление в Китае, особенно в густонаселенных сельскохозяйственных районах вдоль реки Янцзы и ее притоков. Но ученые годами предупреждали, что климатический кризис усугубит экстремальные погодные условия, сделав их более смертоносными и участившимися.

Глобальное потепление уже сделало экстремальные осадки более интенсивными в восточноазиатском регионе, в частности на юге Китая.

Ожидается, что интенсивность и частота экстремальных дождей будут расти по мере нагревания Земли, показывают последние научные данные Межправительственной группы экспертов по изменению климата. Также увеличилось количество сильных тропических циклонов.