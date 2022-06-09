Новости: Политика
9 июня 2022, 17:43 • Саша Картер • 3480
Турция: Эрдоган пойдет на президентские выборы в 2023 году
Тайип Реджеп Эрдоган
КИЕВ. 9 июня. УНН. Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган сообщил, что выдвинул свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах в 2023 году, пишет УНН со ссылкой на Hurriyet.
Цитата
“Я — кандидат „Альянса народа“, выборы будут в июне следующего года”, — сказал действующий президент на выступлении в Измире.
Детали
4 июня правящая Партия справедливости и развития объявила его своим кандидатом. Эрдоган одерживал победу на выборах президента в 2014 и 2018 годах.
Президентские и парламентские выборы в Турции состоятся в июне 2023 года.
Ранее
Как писал УНН, инфляция в Турции выросла до 73,5%, что является самым высоким показателем за последние 24 года.
Источник: УНН
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