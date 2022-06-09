Турция: Эрдоган пойдет на президентские выборы в 2023 году

КИЕВ. 9 июня. УНН. Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган сообщил, что выдвинул свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах в 2023 году, пишет УНН со ссылкой на Hurriyet.

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“Я — кандидат „Альянса народа“, выборы будут в июне следующего года”, — сказал действующий президент на выступлении в Измире.

Детали

4 июня правящая Партия справедливости и развития объявила его своим кандидатом. Эрдоган одерживал победу на выборах президента в 2014 и 2018 годах.

Президентские и парламентские выборы в Турции состоятся в июне 2023 года.

Ранее

Как писал УНН, инфляция в Турции выросла до 73,5%, что является самым высоким показателем за последние 24 года.