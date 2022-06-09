Мировое богатство достигло рекордного уровня в 2021 году: детали

КИЕВ. 9 июня. УНН. Согласно исследованию, опубликованному Boston Consulting Group (BCG) в 2021 году, общее богатство мира выросло на 10,6% и достигло 530 триллионов долларов, в основном благодаря буму фондового рынка, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Рост стал самым большим за десятилетие: количество сверхбогатых, по определению BCG, как людей с активами на сумму свыше 100 миллионов долларов, увеличилось примерно на 300 человек.

Соединенные Штаты могут похвастаться наибольшим количеством членов клуба сверхбогатых – 25 800 человек, за ними следует Китай с 8 500 членами. Германия оказалась на третьем месте. Во всем мире около 69 000 сверхбогатых людей имеют 15% инвестиционных финансовых активов.

Активы, включая недвижимость, искусство и золото, выросли в цене на 11% до 13 триллионов долларов в 2021 году. В частности, стоимость недвижимости в течение некоторого времени сильно росла в цене.

Несмотря на экономические последствия войны в Украине, в отчете BCG прогнозируется, что благосостояние будет продолжать расти во всем мире, причем значительный рост ожидается прежде всего в Азии.

Если война завершится в этом году, ожидается, что мировое богатство будет расти на 8,4% в год и к 2026 году достигнет почти 80 триллионов долларов.

Исследование подсчитало, что средний рост будет составлять 5%, если война продлится, а санкции будут более жесткими или будут действовать дольше.