Военные преступления рф в Украине: установили 104 подозреваемых оккупантов – Венедиктова

КИЕВ. 9 июня. УНН. В совершении военных преступлений в Украине правоохранители установили 104 подозреваемых российских оккупантов, в суд передали восемь дел. Об этом сообщила Генеральный прокурор Ирина Венедиктова на встрече с независимой международной комиссией ООН по расследованию преступлений в Украине, информирует УНН.

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"Результаты наших расследований на сегодняшний день: 104 подозреваемых в военных преступлениях и 8 дел переданных в суд, также имеем 3 приговора", – сообщила Венедиктова.

Детали

Во время встречи также обсудили масштабы незаконного перемещения людей, сексуальное насилие, ограничение свободы слова на захваченных территориях и вопросы соблюдения прав военнопленных.

Напомним

Идентифицировали девять российских оккупнтов, котоые устроили "подвал смерти" в Ягодном Черниговской области.