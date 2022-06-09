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Зеленский ввел санкции против путина и ряда российских топ-чиновников

Зеленский ввел санкции против путина и ряда российских топ-чиновников

Владимир Зеленский

КИЕВ. 9 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский ввел персональные санкции против российского диктатора владимира путина, его пресс-секретаря дмитрия пескова и еще ряда россиян. Соответствующий указ обнародован на сайте Офиса Президента, передает УНН.

Детали

Под персональные санкции также попали: пресс-секретарь путина Дмитрий Песков, глава минобороны рф сергей шойгу, глава правительства российской федерации михаил мишустин и его первый заместитель андрей белоусов, а еще министр иностранных дел рф сергей лавров, секретарь совета безопасности рф николай патрушев и министр внутренних дел россии владимир колокольцев.

Всего в списке более 260 россиян и 236 предприятий.

Персональные санкции предусматривают следующее: блокирование активов, ограничение торговых операций в части запрета экспортно-импортных операций, операций по переработке, полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок через территорию Украины и другие запреты.

Дополнение

Ранее против семей путина и его окружения ряд санкций ввели США. Среди персональных лиц были жена и дочь министра иностранных дел лаврова, а также члены совета безопасности россии.

Вслед за Соединенными Штатами Великобритания внесла дочерей президента россии владимира путина в подсанкционный список.

В мае Великобритания ввела санкции против семьи и ближайшего окружения русского диктатора владимира путина, в частности: против его бывшей жены людмилы очеретной и вероятной любовницы алины кабаевой.

Источник: УНН
Теги: Россия, санкции, Украина
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