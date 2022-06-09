В результате вторжения рф в Украине погибли 4302 мирных жителей – ООН

КИЕВ. 9 июня. УНН. В результате полномасштабного вторжения россии в Украине погибли 4302 мирных жителей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отчет Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

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"С 4:00 утра 24 февраля 2022, когда началось вооруженное нападение российской федерации на Украину, до полуночи (по местному времени) 8 июня 2022 Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) зафиксировало 9519 жертв среди гражданского населения страны: 4302 погибших и 5217 раненых", – говорится в сообщении.

Детали

По данным ООН, среди погибших: 1639 мужчин, 1075 женщин, 100 девочек и 105 мальчиков, а также 67 детей и 1316 взрослых, пол которых пока неизвестен.

Получили ранения: 1065 мужчин, 727 женщин, 120 девочек и 149 мальчиков, а также 170 детей и 2986 взрослых, пол которых неизвестен.

Как отметили, большинство людей погибло от взрывного оружия с широкой зоной поражения – тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня, ракет и авиаударов.

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