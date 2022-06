Волна жары охватила юго-запад США: температура воздуха поднимется выше 40 градусов

КИЕВ. 9 июня. УНН. Волна жары охватила юго-запад США начиная со среды. Температура воздуха достигла выше 40 градусов по Цельсию. Синоптики предупредили жителей, чтобы они оставались дома и избегали физических нагрузок. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

Детали

Прогнозируется, что дневные температуры поднимутся значительно выше 40 градусов Цельсия в южном Техасе, Аризоне, Центральной Калифорнии и Западной Неваде к вечеру воскресенья, сообщила Национальная метеорологическая служба (NWS).

В среду утром она уже достигла 44 градусов в Фениксе и, как ожидается, достигнет 48 градусов в Лас-Вегасе к полудню. В полдень в Долине Смерти зафиксировали 50 градусов.

Метеослужба заявила, что экстремальная погода значительно увеличит вероятность заболеваний, связанных с жарой, особенно для людей, работающих или участвующих в мероприятиях на свежем воздухе, а также для употребляющих алкоголь.

Чиновники здравоохранения в районах метро Лас-Вегаса и Феникса открыли холодильные станции в ожидании жаркой погоды.

"Не допускайте обезвоживания и никогда не оставляйте детей и домашних животных в транспортных средствах без присмотра", - говорится в твите округа Кларк, штат Невада.

Heat will build across the southwest into weekend with plenty of 100+ temps across the southwest and CA central valley. Cooler temperatures return next week as the heat surges eastward into Plains.https://t.co/asAP108BNkpic.twitter.com/VHpi08J92t