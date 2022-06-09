«Яндекс. Карты» перестали отображать границы стран: в компании меняют «акценты»

КИЕВ. 9 июля. УНН. Российский сервис «Яндекс. Карты» перестал отображать границы государств. В компании дали объяснение таким изменениям, сославшись на задачу «отображать мир вокруг», пишет УНН.

Детали

Так, российские СМИ сообщают, что границы не отображаются как в веб-версии сервиса, так и в мобильных приложениях.

В пресс-службе Яндекса сообщили, что в сервисе Яндекс.Карты решили изменить приоритеты, сделав акцент на природных объектах, а не на границах государств.

Цитата

«Яндекс Карты — это универсальный городской сервис, который помогает находить организации и места поблизости, выбирать общественный транспорт и строить автомобильные маршруты. Это основные сценарии у наших пользователей. В ближайшее время на обзорных масштабах, на которых сервис не используется в своих основных сценариях, карта станет физико-географической. Акцент на ней будет сделан на природных объектах, а не на границах государств», - заявили в пресс-службе.

«Наша задача — отображать мир вокруг. Поэтому на карте появятся горы, реки, линии полярных кругов и другие данные характерные для такого типа карт. Изменения будут появляться постепенно, – заявили «Коду Дурова» в пресс-службе сервиса», - говорят в «Яндексе».

Напомним

В госдуме рф ранее на этой неделе инициировали отмену признания независимости Литвы.