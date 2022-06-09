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В одном из районов Киева обнаружили трупы собак: что случилось

В одном из районов Киева обнаружили трупы собак: что случилось

КИЕВ. 9 июня. УНН. В Голосеевском районе столицы обнаружили трупы собак. В настоящее время на месте работают ветеринары и правоохранительные органы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.

Цитата

"9 июня около 15:30 в столице близ улицы Васильковской обнаружены собаки, закрытые в частном автобусе. По предварительным выводам, в результате теплового удара трое животных погибли, остальные – в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

Детали 

Ветеринарные врачи коммунального предприятия "Киевская городская больница ветеринарной медицины" предоставили им первую помощь. Собаки под наблюдением специалистов.

На месте работают правоохранительные органы для выяснения обстоятельств происшествия. Окончательные причины гибели и травмирования животных будут известны только после проведения ряда экспертиз.

Напомним 

Более 300 собак погибло в приюте для животных в Киевской области из-за войны войны.

Источник: УНН
Теги: Киев, КГГА, собака
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