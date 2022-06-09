Зеленский ввел санкции против 236 учебных заведений рф и их 261-го руководителя

КИЕВ. 9 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер по ряду российских учебных заведений и руководителей этих заведений. Соответствующий указ №401/2022 обнародован на сайте Главы государства, пишет УНН.

Цитата

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 9 июня 2022 «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», - сказано в тексте указа.

Детали

Так, в санкционном списке оказался 261 ректор, проректор и президент университета рф. К таким лицам предусмотрено бессрочно:

блокировка активов – временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим им имуществом;

предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;

приостановка выполнения экономических и финансовых обязательств;

запрет на участие в приватизации, аренде государственного имущества резидентами иностранного государства и лицами, которые прямо или косвенно контролируются резидентами иностранного государства или действуют в их интересах;

запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности;

отказ в предоставлении и отмене виз резидентам иностранных государств, применение других запретов на въезд на территорию Украины.

Кроме того, в списке 236 российских вузов, в том числе МГУ. Со всеми этими заведениями предполагается прекращение культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных и спортивных контактов, развлекательных программ с иностранными государствами и иностранными юридическими лицами.

Напомним

Ранее сегодня Зеленский ввел персональные санкции против российского диктатора владимира путина, его пресс-секретаря дмитрия пескова и еще ряда россиян.