Урожай в следующем году может сократиться на 40% - Минагрополитики

КИЕВ. 9 июня. УНН. Урожай в следующем году в Украине может сократиться на 40% из-за продолжающегося российского вторжения, заявил в четверг CNN заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий, передает УНН.

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"Мы потеряли 25% пахотных земель. Мы ожидаем, что урожай будет примерно на 35% меньше, чем в предыдущие годы, то есть примерно на 30 млн тонн меньше, на 35-40% меньше, почти половина урожая прошлого года", - сказал Высоцкий.

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Замминистра также сообщил, что примерно 500 000 тонн зерна было украдено россией на территориях, контролируемых российскими войсками.

В среду министр иностранных дел россии сергей лавров заявил, что вопросы, связанные с экспортом зерна из Украины, "могут быть решены, но Украине необходимо разминировать акваторию для обеспечения безопасного прохода судов".

Высоцкий заявил, что слова лаврова не соответствуют действительности.

"Это не правда. Проблема в российских военных кораблях, дело не в Украине. Пока они не позволяют безопасно реально заходить и выходить из украинских портов гражданским судам", — сказал он, отметив, что до тех пор, пока Украина не получит гарантии безопасности со стороны международных партнеров, "мы не можем говорить о пропуске этих кораблей".

Он добавил, что мины можно обезвредить быстро, но для этого необходимо прекратить войну или установить прекращение огня.

"Если мы одержим победу и война будет прекращена, конечно, мы сможем достаточно быстро очистить", — заметил он, добавив, что физически процесс не сложен, но зависит от других препятствий, в том числе от войны, что продолжается.

"Украина готова выполнять все обязательства’, чтобы поставлять необходимые продукты питания для международной продовольственной безопасности. Так что суть ясна: россия должна остановить войну", — подчеркнул чиновник.

Добавим

Турция считает реалистичной реализацию плана создания "зернового коридора" в Черном море.