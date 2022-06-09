Ничтожный "судебный процесс": в МИД остро отреагировали на "приговор" боевиков для иностранцев, воевавших на стороне ВСУ

КИЕВ. 9 июня. УНН. Все иностранцы, воюющие на украинской территории в составе Вооруженных Сил Украины, являются военнослужащими Вооруженных Сил Украины. Так называемый “судебный процесс” над военнослужащими ВСУ на оккупированных украинских территориях ничтожен. Об этом заявил представитель министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, комментарий которого есть в распоряжении УНН.

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“Т.н. „судебный процесс“ над военнослужащими ВСУ на оккупированных украинских территориях ничтожен. Подобные публичные судилища ставят интересы пропаганды выше закона и морали, подрывают механизмы возвращения военнопленных. Украинское правительство продолжит прилагать максимальные усилия ради освобождения всех защитников Украины”, — подчеркнул Николенко.

Детали

Он напомнил, что все иностранцы, воюющие на украинской территории в составе Вооруженных Сил Украины, являются военнослужащими ВСУ.

“Согласно международного гуманитарного права, на на них распространяется правовой статус комбатантов. Все военнослужащие ВСУ, попадающие в плен врага, пользуются правами военнопленных. Врагу запрещается совершать в отношении них насилие, запугивать или негуманно вести себя”, — подчеркнул дипломат.

Контекст

Сегодня контролируемый боевиками так называемый “суд” в ОРДО “приговорил” к смертной казни подданных Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Саадуна Брагима, воевавших в составе Вооруженных сил Украины.

Добавим

Все иностранные граждане и лица без гражданства, участвующие в боевых действиях на территории Украины в составе Вооруженных сил Украины, принятые в добровольном порядке на военную службу по контракту согласно Закону Украины “О военной обязанности и военной службе” 1992 года.

Соответствующие лица являются военнослужащими Вооруженных Сил Украины, на которых, согласно положений Женевских конвенций о защите жертв войны 1949 года и Дополнительных протоколов к них 1977 года, распространяется правовой статус комбатантов. Этот статус, среди прочего, наделяет таких лиц правом на обращение с ими как с военнопленными в случае попадания в руки врага.