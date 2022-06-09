В ОП прокомментировали попытки рф аннексировать юг и восток Украины

КИЕВ. 9 июня. УНН. В Офисе президента заявили, что попытки российской федерации аннексировать захваченные территории Украины должны иметь серьезные последствия. Мир должен создать такие условия, чтобы кремль понимал цену каждого своего действия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение советника ОП Михаила Подоляка на странице в Twitter.

По словам политика, не может идти и речи об ослаблении финансовых ограничений против россии и ее граждан.

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"Любые разговоры о возможности ослабления санкций в отношении россии на фоне подготовки аннексии юга и востока Украины категорически недопустимы. Любая попытка "легализовать" оккупированные территории должна получить жесткий санкционный ответ. кремль должен понимать цену каждого следующего шага", - написал он.

Напомним

Российские оккупанты в Мариуполе начали процедуру приема документов для получения российского паспорта. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, добавив, что аннексия города россией перешла в активную стадию.

Глава МИД Дмитрий Кулеба призвал дать Украине РСЗО, чтобы оно помогло остановить наступление на Донбассе и аннексию Херсона.