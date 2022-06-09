ВСУ успешно отразили вражеский штурм в одном из населенных пунктов Луганской области – Генштаб

КИЕВ. 9 июня. УНН. Украинские защитники успешно отбили вражеский штурм в одном из населенных пунктов в Луганской области. Об этом говорится в сводке Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Детали

Сообщается, что украинские защитники отбросили штурм врага на северо-западной окраине населенного пункта Тошковка.

В то же время, на Бахмутском направлении оккупанты нанесли ракетный удар в районе города Краматорск. В целях определения маршрутов выдвижения и слабых мест в обороне наших войск противник провел разведку в районе населенного пункта Нагорное. Наши воины дали решительный отпор и вынудили противника отойти.

На Лиманском направлении противник активных наступательных действий не совершал.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях обстановка изменений не претерпела.

В настоящее время враг имеет частичный успех в направлениях на населенные пункты Камышеваха и Роты.

Дополнение

За минувшие сутки, 8 июня, российские оккупанты обстреляли 21 населенный пункт Луганской и Донецкой областей – погибло 8 гражданских, по меньшей мере 16 человек получили ранения.