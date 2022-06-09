В беларуси активно формируют подразделения "народного ополчения" - Генштаб

КИЕВ. 9 июня. УНН. На территории республики беларусь началось активное формирование подразделений “народного ополчения”. Подразделения вооруженных сил этого государства продолжают прикрывать участки белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях. Об этом говорится в строительстве Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Цитата

“Активизирован процесс формирования так называемого “народного ополчения” республики беларусь. В военных комиссариатах проводятся собрания с местными жителями с целью разъяснения необходимости создания указанных подразделений”, – информируют в ведомстве.

Детали

Сообщается, что на Волынском и Полесском направлениях определенные подразделения вооруженных сил республики беларусь на ротационной основе продолжают выполнять задачи по прикрытию участка белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях.

Для предотвращения разоблачения позиций и мест размещения военной техники местному населению запрещено посещение лесов.

Дополнение

В Генштабе отметили угрозу ракетных и авиационных ударов с территории беларуси по инфраструктурным объектам Украины. В частности, минувшей ночью, российские самолеты нанесли ракетный удар с беларуси по территории Житомирской области.