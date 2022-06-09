Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 31,41 0,2209 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Сезонные овощи и фрукты поднимутся в цене, а выбор будет меньше - эксперт
Сезонные овощи и фрукты поднимутся в цене, а выбор будет меньше - эксперт
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Архив
6945

В беларуси активно формируют подразделения "народного ополчения" - Генштаб

В беларуси активно формируют подразделения "народного ополчения" - Генштаб

КИЕВ. 9 июня. УНН. На территории республики беларусь началось активное формирование подразделений “народного ополчения”. Подразделения вооруженных сил этого государства продолжают прикрывать участки белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях. Об этом говорится в строительстве Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Цитата

“Активизирован процесс формирования так называемого “народного ополчения” республики беларусь. В военных комиссариатах проводятся собрания с местными жителями с целью разъяснения необходимости создания указанных подразделений”, – информируют в ведомстве.

Детали

Сообщается, что на Волынском и Полесском направлениях определенные подразделения вооруженных сил республики беларусь на ротационной основе продолжают выполнять задачи по прикрытию участка белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях.

Для предотвращения разоблачения позиций и мест размещения военной техники местному населению запрещено посещение лесов.

Дополнение

В Генштабе отметили угрозу ракетных и авиационных ударов с территории беларуси по инфраструктурным объектам Украины. В частности, минувшей ночью, российские самолеты нанесли ракетный удар с беларуси по территории Житомирской области.

Источник: УНН
Теги: Украина, Беларусь
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.