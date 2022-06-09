В японских храмах находят соломенных кукол с лицом путина и молитвой «об уничтожении зла»

КИЕВ. 9 июня. УНН. Соломенные куклы с прикрепленным к голове изображением, напоминающим лицо владимира путина, были обнаружены прибитыми к священным деревьям в нескольких святилищах в городе Мацудо на востоке Японии в период с середины по конец мая. Об этом сообщает японская ежедневная газета Mainichi Shimbun, пишет УНН.

Детали

Так, по данным местной полиции, сообщения об обнаружении соломенных кукол постоянно поступали с середины мая. По имеющимся данным, к 7 июня соломенные куклы были найдены почти в 10 святилищах.

24 мая мужчина, служитель святилища Акаги, расположенного недалеко от станции Син-Мацудо, нашел соломенную куклу, прибитую к священному дереву святилища. К голове куклы была прикреплена бумага с изображением, напоминающим путина, а на голове и груди были прибиты два гвоздя. После обсуждения святыня сообщила о случившемся в полицию. Позднее кукла была сожжена после очищения солью и саке.

По данным СМИ, внутри одной из кукол священник обнаружил листок бумаги, на котором было написано имя путина, дата его рождения и фраза: "молитва об уничтожении зла".

"Когда я был ребенком, я однажды видел куклу в синтоистском святилище, но я никогда не видел такого количества, да еще и в одном районе", - сказал журналистам Кацуаки Носе, заместитель начальника местной полиции.

Священник Такео Такахаси из соседней с Токио префектуры Тиба говорит, что понимает чувства того, кто смастерил куклу. Его расстроило не столько проклятие в адрес путина, сколько то, что фигурка была прибита на его священное дерево, пишет VICE World News.

Напомним

В среду Япония раскритиковала заявление россии об остановке действия соглашения, что позволяет японским ассасинам ловить рыбу в водах вблизи спорных островов. Отношения между странами ухудшаются из-за позиции Токио в российско-украинской войне.