Оккупанты продолжают штурм на Северодонецком направлении, однако успеха не имеют - Генштаб

КИЕВ. 9 июня. УНН. Российские захватчики продолжают штурмовые действия на Северодонецком направлении, однако успеха не имеют. Сейчас там держат боевые действия, информирует УНН со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Детали

Генштаб также информирует, что на Северском направлении продолжаются обстрелы из стрелкового оружия и минометов в приграничных районах. Враг ведет воздушную разведку с использованием беспилотных летательных аппаратов.

На Славянском направлении враг активных действий не проводил, пытается закрепиться на достигнутых рубежах. Основные усилия противник сосредотачивается на пополнении запасов и перегруппировке подразделений. Совершал артиллерийские обстрелы вдоль линии столкновения.

В районе населенного пункта Долина артиллерийские подразделения Сил обороны нанесли огневое поражение по скоплению личного состава и военной техники врага. Утраты противника уточняются.

На Харьковском направлении противник продолжает огневое влияние на подразделения наших войск с целью недопущения их продвижения вглубь временно захваченной территории.

На Южнобужском направлении подразделения врага, под прикрытием огня артиллерии и реактивных систем залпового огня, наращивают систему оборонительных рубежей – оборудуют позиции и устанавливают минно-взрывные заграждения.

В акваториях Черного и Азовского морей корабельные группировки противника продолжают выполнять задачи по изоляции района боевых действий и блокировке гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря.

Дополнение

По состоянию на утро 9 июня, российские оккупанты продолжают обстреливать Северодонецк из артиллерии, в городе продолжаются уличные бои.