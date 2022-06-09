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Самолет ВСУ в Сумской области сбил российскую крылатую ракету

Самолет ВСУ в Сумской области сбил российскую крылатую ракету

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КИЕВ. 9 июня. УНН. В четверг на Сумщине самолет Воздушных Сил Украины сбил крылатую ракету, которую выпустили оккупанты. Об этом сообщил в Telegram-канале глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий, пишет УНН.

Цитата

“Сумщина. Над Роменским районом сегодня днем, во время воздушной тревоги, самолет Воздушных Сил Украины сбил вражескую крылатую ракету”, — написал Живицкий.

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Как писал УНН, оккупанты за прошедшие сутки, 8 июня, более чем 10 раз обстреляли пограничье Сумщины и Черниговщины.

В результате обстрелов в Шосткинском районе Сумщины повреждены с дальнейшим возгоранием служебные помещения Госпогранслужбы и хозяйственный объект гражданской инфраструктуры.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, ракета
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