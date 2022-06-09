В ОП призвали Запад очертить четкую красную линию для кремля

КИЕВ. 9 июня. УНН. Запад должен определить четкую красную линию для кремля, который уже нацелился сделать оккупированные украинские территории своим «федеральным округом». Об этом написал в своем Telegram-канале советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, пишет УНН.

Детали

Так, отмечает советник главы ОПУ, российское издание Meduza со ссылкой на источники в администрации президента рф сообщает о планах кремля по аннексии Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей и создании из них некоего «единого федерального округа».

Местные коллаборанты заявляют о «подготовке к референдуму». А российский президент «сравнивает себя с Петром I, говоря о расширении россии за счет земель других стран».

Цитата

«Даже публичные намеки на аннексию должны получить немедленную реакцию. Любая попытка «легализовать» оккупированные территории должна не просто получить жесткий санкционный ответ. Запад должен очертить четкую красную линию, чтобы в кремле хорошо понимали цену каждого последующего кровавого шага», - подчеркнул в этом контексте Подоляк.

«Анексия Крыма, война на востоке Украины и полномасштабное вторжение стали возможны только по одной причине: российская власть была уверена, что это сойдет им с рук. Как следствие – мировой кризис и угроза голода. Пора очертить четкую красную линию», – пишет он.

И добавляет, что для Украины любые попытки «легализовать» награбленное и повесить российский триколор не изменят ничего.

«Херсон и Запорожье останутся Украиной. Мы будем жестко освобождать свои территории, какие бы названия им не придумывали z-оккупанты. Для международного сообщества Херсонская и Запорожская области останутся территорией Украины. В частности, в вопросе применения западного оружия для освобождения украинских земель. Если коротко: всю z-нечисть выгоним», – добавил чиновник.

Напомним

Ранее сегодня в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что в случае успеха в Херсонской области российские оккупанты будут готовиться к захвату Николаева и наступлению на Одессу.