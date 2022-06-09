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"Подготовка к возможным инцидентам": Финляндия построит заграждение на границе с россией

"Подготовка к возможным инцидентам": Финляндия построит заграждение на границе с россией

КИЕВ. 9 июня. УНН. Правительство Финляндии планирует внести поправки в пограничное законодательство, чтобы разрешить строительство заграждений на восточной границе с россией. Об этом сообщает УНН, со ссылкой на министерство внутренних дел Финляндии.

Детали

Как отмечается, 9 июня финское правительство внесло несколько предложений по поправкам в законодательство страны о пограничном контроле, которые должны как можно скорее вступить в силу.

Цитата

"Ситуация на границе пока спокойная, но нужно быть готовым к возможным инцидентам. Изменение в Законе о пограничной охране является одной из многих мер правительства по усилению безопасности нашей границы. Ранее этой весной мы выделили дополнительное финансирование пограничникам на техническое наблюдение, увеличение количества пограничников и закупку новых самолетов наблюдения", – заявила министр внутренних дел Криста Микконен.

В пресс-релизе министерства говорится, что они помогут подготовить страну к борьбе с "угрозами гибридного характера", в частности, с "использованием миграционного вопроса в целях политического давления". Сообщается, что после внесения поправок в законодательство прием мигрантов будет осуществляться централизованно в специально определенных пунктах пропуска на границе.

Напомним 

После российской агрессии против Украины Финляндия и Швеция планируют вступить в НАТО уже летом.

Национальный оператор электросети Финляндии Fingrid заявил, что ограничит пропускную возможность трансграничных соединений с россией из-за "меняющейся международной ситуации".

18 мая Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО. 

Источник: УНН
Теги: Финляндия, война с Россией
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