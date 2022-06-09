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"Путин - х**ло! Лавров - с*ка!": в Ереване “горячо” встретили главу мид рф

"Путин - х**ло! Лавров - с*ка!": в Ереване “горячо” встретили главу мид рф

КИЕВ. 9 июня. УНН. Глава российского мид сергей лавров прибыл в Ереван для встречи с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном под сопровождение лозунгов от местного населения "Путин - х**ло! Лавров - с*ка!". Об этом УНН сообщает со ссылкой на социальные сети.

Детали

Так, в сети появилось видео, где местные жители выходят на улицы Еревана, скандируя ругательства в адрес представителя кремля. Митингующие вышли с плакатами, на которых написано: “Убийца”, “С*ка”, “Х*ло”.

Дополнение

Главе мид рф не были рады и в других странах. В частности, Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли свое воздушное пространство для самолета главы мид россии сергея лаврова. 

В результате, лавров отменил рейс в Сербию.

Источник: УНН
Теги: Россия, Армения
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