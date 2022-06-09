Охотились со "Стугной": военные показали уничтожение расчета рф вместе с боекомплектом

КИЕВ. 9 июня. УНН. Военнослужащие одного из подразделений оперативного командования “Север” уничтожили вражеский расчет вместе с боекомплектом с помощью противотанкового ракетного комплекса “Стугна”. Видео совершенной работы украинских воинов ОК “Север” обнародовало в своем Telegram-канале, пишет УНН.

Цитата

“Где-то на территориях Донбасса воины одного из подразделений оперативного командования „Север“ вышли на охоту со своей верной „Стугной“. Немного упорной работы и результат — яркое уничтожение вражеского расчета вместе с боекомплектом. „Стугна“ снова побеждает! Победит и Украина! Верьте в ВСУ”, — пишут в ОК “Север”.

Добавим

По информации Генерального штаба ВСУ, по состоянию на утро 9 июня потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже близко 31,7 тыс. человек, 1398 танков, 212 самолетов, 178 вертолетов и сотен единиц другой военной техники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пылает вражеская БМП: украинские военные показали ювелирную работу танкистов