Российский олигарх Михаил Фридман хочет получить украинская гражданство – глава НАПК
КИЕВ. 9 июня. УНН. Российский олигарх украинского происхождения Михаил Фридман рассматривает возможность получения украинского гражданства. Об этом в интервью Forbes заявил глава Нацагентства по предотвращению коррупции Александр Новиков, передает УНН.
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"Насколько мне известно, Михаил Фридман консультируется с украинскими властями относительно того, чтобы получить украинское гражданство и перерегистрировать основные активы в Украину", — сообщил Новиков Forbes.
Детали
По словам главы НАПК, такой сценарий возможен и для других российских олигархов украинского происхождения, например, родившегося в Дрогобыче Виктора Вексельберга.
"Это налоги, что выгодно Украине. Финансировать уничтожение режима путина за счет российских олигархов – пожалуй, это лучшее, что может сделать Украина в таких обстоятельствах. Это выгодно и самим россиянам, ведь путин разрушает и убивает российскую экономику и россиян тоже", — отметил Новиков.
Дополнение
Михаил Фридман родился во Львове. Является российским бизнесменом украинского происхождения. Фридман совладелец и председатель наблюдательного совета консорциума "Альфа-Групп", куда входят "Альфа-банк" и телекоммуникационная компания Altimo.
Бизнесмен есть в санкционных списках ЕС, США, Великобритании и Канады. В Украине арестованы его активы на 12 млрд грн.
Напомним
Ранее советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский предоставил украинское гражданство российскому оппозиционному журналисту Александру Невзорову и его жене Лидии Невзоровой.
Позднее Зеленский подтвердил, что Невзоров подал на украинское гражданство.
Глава государства отметил, что такие люди, выступающие в поддержку Украины, являются ее “оружием” в борьбе против российской диктатуры.