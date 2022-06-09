Рашисты сегодня в Донецкой области убили трех человек

КИЕВ. 9 июня. УНН. Сегодня россияне убили троих мирных жителей Донецкой области. Об этом сообщил глава ОВА Павел Кириленко, передает УНН.

Цитата

"Россия убивает гражданских! За 9 июня россияне убили 3 мирных жителей Донбасса: 2 в Авдеевке и 1 в Новоукраинке", - написал Кириленко.

Добавим

По словам главы ОВА, пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

"Каждый военный преступник будет наказан!" – резюмировал Кириленко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: За сутки оккупанты обстреляли 21 населенный пункт Донетчины и Луганщины: погибли 8 гражданских