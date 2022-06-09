Новости: Криминал и ЧП
9 июня 2022, 20:49 • Тоня Туманова • 10170
Рашисты сегодня в Донецкой области убили трех человек
КИЕВ. 9 июня. УНН. Сегодня россияне убили троих мирных жителей Донецкой области. Об этом сообщил глава ОВА Павел Кириленко, передает УНН.
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"Россия убивает гражданских! За 9 июня россияне убили 3 мирных жителей Донбасса: 2 в Авдеевке и 1 в Новоукраинке", - написал Кириленко.
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По словам главы ОВА, пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
"Каждый военный преступник будет наказан!" – резюмировал Кириленко.
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Источник: УНН
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