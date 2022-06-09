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Рашисты сегодня в Донецкой области убили трех человек

Рашисты сегодня в Донецкой области убили трех человек

КИЕВ. 9 июня. УНН. Сегодня россияне убили троих мирных жителей Донецкой области. Об этом сообщил глава ОВА Павел Кириленко, передает УНН.

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"Россия убивает гражданских! За 9 июня россияне убили 3 мирных жителей Донбасса: 2 в Авдеевке и 1 в Новоукраинке", - написал Кириленко.

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По словам главы ОВА, пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

"Каждый военный преступник будет наказан!" – резюмировал Кириленко.

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Источник: УНН
Теги: Донецк и Донецкая область, Украина
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