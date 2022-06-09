Оккупанты нанесли пять ударов с "Градов" по Харьковщине: один человек погиб, пятеро - ранены

КИЕВ. 9 июня. УНН. В результате российского обстрела Золочева Харьковской области один человек погиб, пятеро получили ранения. Об этом Суспильному сообщил глава Золочевской общины Виктор Коваленко, передает УНН.

Детали

По его словам, россияне нанесли пять ударов по поселку из "Градов" сегодня, 9 июня, около 19:30. От обстрела два дома разрушены, 14 — повреждены.

Кроме того, снаряд попал рядом с общежитием для переселенцев с временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей, там есть повреждения в четырех комнатах.

Еще один удар, по словам Коваленко, нанесли по энергоподстанции — сейчас пол Золочева без света.

В результате обстрела погибла женщина. Две женщины 1969 и 1941 годов рождения и двое мужчин 1957 и 1968 годов рождения с тяжелыми травмами были доставлены в областную больницу.

Еще одна женщина 1975 года рождения получила черепно-мозговую травму, ей оказали первую медицинскую помощь и отправили в областное медучреждение.

"Когда начался обстрел, эти люди были на улицах, во дворах", — говорит Коваленко.

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