Балансирование на грани ядерной войны: правящая партия Северной Кореи провела заседание

КИЕВ. 9 июня. УНН. Северокорейский лидер Ким Чен Ын созвал пленарное заседание правящей партии, на котором он, как ожидается, рассмотрит государственные дела, в том числе вспышку COVID-19, и, возможно, рассмотрит отношения с Вашингтоном и Сеулом в условиях балансировки на грани ядерной войны. Об этом УНН пишет со ссылкой на АР.

Детали

Пленарное заседание ЦК правящей Рабочей партии началось в среду в столице страны Пхеньяне, сообщило в четверг официальное Центральное информационное агентство Кореи, и может занять несколько дней.

Встреча проходит на фоне признаков того, что Северная Корея готовится к своему первому ядерному испытательному взрыву за последние пять лет. Кроме того, КНДР провела многочисленные испытания межконтинентальных баллистических ракет.

Северная Корея в воскресенье запустила рекордные за один день восемь баллистических ракет в море из разных мест на своей территории.

По информации некоторых экспертов, Северная Корея почти закончила подготовку к взрыву ядерного устройства на полигоне в северо-восточном городе Пунгере. Этот объект не действовал с тех пор, как Север провел шестое ядерное испытание в сентябре 2017 года - тогда КНДР заявила, что взорвала термоядерную бомбу, предназначенную для межконтинентальных баллистических ракет.

Контекст

Во время предыдущего пленарного заседания партии в декабре Ким повторил свое обещание активизировать военную ядерную программу и начать производство более мощных и совершенных систем вооружений.

Северная Корея уже установила годовой рекорд баллистических пусков в первой половине 2022 года, выпустив 31 ракету во время 18 разных пусков, включая первые демонстрации межконтинентальных баллистических ракет с 2017 года.

Эксперты говорят, что чрезвычайно быстрые темпы проведения испытаний отмечают двойное намерение Ким Чен Ына расширить свой арсенал и оказывать давление на администрацию Байдена.

Хотя администрация Байдена заявила, что будет настаивать на дополнительных санкциях, если Северная Корея проведет еще одно ядерное испытание, разногласия между постоянными членами Совета Безопасности ООН делают невозможными значимые карательные меры.

В этом году россия и Китай наложили вето на инициированную США резолюцию, которая предусматривала ужесточение санкций.

Добавим

Ядерные переговоры между США и Северной Кореей зашли в тупик в 2019 году из-за разногласий по ослаблению санкций в обмен на шаги по разоружению Северной Кореи.