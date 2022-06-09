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В Ровенской области обнаружили 66 предприятий, которые потенциально финансируют агрессию рф

В Ровенской области обнаружили 66 предприятий, которые потенциально финансируют агрессию рф

КИЕВ. 9 июня. УНН. В Ровенской области обнаружили 66 предприятий, которые могут финансировать вооруженную агрессию россии против Украины. Как информирует Ровенская областная прокуратура, субъекты хозяйствования проверяют правоохранительные органы, передает УНН.

Детали

Сообщается, что в Ровенской области проверяют 66 субъектов хозяйствования, учредителем (участником, акционером) или бенефициаром которых являются физические или юридические лица россии и беларуси. Правоохранители в кратчайшие сроки должны выявить все предприятия и коллаборантов, которые работают в Ровенской области, но владельцы которых при этом поддерживают и финансируют военные страны-агрессора.

Всего правоохранительными органами области с начала вооруженной агрессии в ЕРДР внесены сведения о почти 200 уголовных правонарушениях, совершенных российскими военнослужащими.

Дополнение

В Житомирской области задержали агентку военной разведки рф, которая передавала врагу разведданные об украинских защитниках.

Источник: УНН
Теги: Ровно и Ровенская область
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