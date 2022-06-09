Уникальное видео: в "Азове" показали, как боевые медики спасают жизнь военных на передовой

КИЕВ. 9 июня. УНН. В Telegram-канале отдельного подразделения Сил Специальных Операций Украины ветераны АЗОВа показали, как боевые медики спасают жизнь украинских военных, получивших ранения на передовой, пишет УНН.

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“Уникальное видео с передовой — боевые медики спасают жизнь бойцов ССО „Азов“, попавших под артиллерийский обстрел во время захвата позиций противника. Это тяжелая и кровавая боевая работа, которая часто остается за кадром ”, — отмечают в подразделении.

“Может казаться, что спасение раненых — не слишком вдохновляющее дело. Но посмотрите на отношения между бойцами в критические моменты — собратья поддерживают друг-друга, шутят”, — утверждают азовцы.

Добавим

На видео медики достают осколки из спины одного из бойцов.

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