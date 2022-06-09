Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 31,39 -0,0176 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Сезонные овощи и фрукты поднимутся в цене, а выбор будет меньше - эксперт
Сезонные овощи и фрукты поднимутся в цене, а выбор будет меньше - эксперт
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Мультимедиа
Архив
27090

Уникальное видео: в "Азове" показали, как боевые медики спасают жизнь военных на передовой

Уникальное видео: в "Азове" показали, как боевые медики спасают жизнь военных на передовой

КИЕВ. 9 июня. УНН. В Telegram-канале отдельного подразделения Сил Специальных Операций Украины ветераны АЗОВа показали, как боевые медики спасают жизнь украинских военных, получивших ранения на передовой, пишет УНН.

Цитата

“Уникальное видео с передовой — боевые медики спасают жизнь бойцов ССО „Азов“, попавших под артиллерийский обстрел во время захвата позиций противника. Это тяжелая и кровавая боевая работа, которая часто остается за кадром ”, — отмечают в подразделении.

“Может казаться, что спасение раненых — не слишком вдохновляющее дело. Но посмотрите на отношения между бойцами в критические моменты — собратья поддерживают друг-друга, шутят”, — утверждают азовцы.

Добавим

На видео медики достают осколки из спины одного из бойцов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вы на такой же передовой: Зеленский посетил Институт Шалимова. Вручил госнаграды и присвоил почетные звания врачам

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, война, врачи
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.