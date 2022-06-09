Испания эвакуировала 2000 человек из-за лесных пожаров. Жара будет усиливаться

КИЕВ. 9 июня. УНН. Лесной пожар на юге Испании заставил власти эвакуировать 2000 человек из-за опасений, что жаркая погода может усилить пламя. Для борьбы с ним, экстренные службы задействовали около 1000 пожарных, военнослужащих и вспомогательных бригад. Об этом УНН информирует ссылаясь на АР.

Детали

Испанская метеорологическая служба AEMET сообщила, что страна может оказаться на грани сильной жары. По прогнозам, температура превысит 30 градусов по Цельсию, а в выходные станет еще жарче.

Служба тушения лесных пожаров Андалусии, Infoca, сообщила, что пожар уже сжег 2150 гектаров горной местности.

В результате пожара пострадали трое пожарных, один из них получил сильные ожоги. По словам официальных лиц, люди были эвакуированы как мера пресечения из пяти разных мест по всей провинции Малага.

Власти заявили, что Испанское военное подразделение по чрезвычайным ситуациям, которому поручено помогать гражданским силам в случае серьезных инцидентов, направило в этот район 233 военнослужащих и более 80 транспортных средств.

Дополнение

Самый сильный лесной пожар в Испании в прошлом году, опустошил прибрежный курортный город Марбелья. Почти 10 000 гектаров сгорели, прежде чем пожар был окончательно потушен через 46 дней. В огне погиб один пожарный.

Ученые говорят, что глобальное потепление делает такие явления, как лесные пожары и сильные штормы, участившимися.